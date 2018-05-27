Під обстрілами бойовиків на Луганщині загинули 2 працівників "Альфи"

Під час виконання бойового завдання в зоні проведення Операції Об’єднаних сил група працівників СБУ потрапила під артилерійський обстріл. Загинули двоє військовослужбовців Центру спецоперацій "Альфа", ще один важко поранений.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"СБУ висловлює співчуття рідним та близьким загиблих підполковника Руслана Муляра та прапорщика Юрія Журавльова", – мовиться у повідомленні спецслужби.

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"Служба не залишить на самоті родини своїх співробітників, які героїчно віддали життя, захищаючи Батьківщину. Господь забирає на небо кращих із нас", – сказав голова СБУ Василь Грицак.

До слова, російські окупаційні сили Луганщини сповістили про затримання двох українських військовослужбовців 14-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.