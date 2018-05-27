Под обстрелами боевиков в Луганской области погибли 2 работника "Альфы"
Во время выполнения боевого задания в зоне проведения операции Объединенных сил группа работников СБУ попала под артиллерийский обстрел. Погибли двое военнослужащих Центра спецопераций "Альфа", еще один тяжело ранен.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"СБУ выражает соболезнования родным и близким погибших подполковника Руслана Муляра и прапорщика Юрия Журавлева", – говорится в сообщении спецслужбы.
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"Служба не оставит в одиночестве семьи своих сотрудников, героически отдавших жизнь, защищая Родину. Господь забирает на небо лучших из нас", – сказал глава СБУ Василий Грицак.
К слову, российские оккупационные силы Луганщины сообщили о задержании двух украинских военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.
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