Под обстрелами боевиков в Луганской области погибли 2 работника "Альфы"

Во время выполнения боевого задания в зоне проведения операции Объединенных сил группа работников СБУ попала под артиллерийский обстрел. Погибли двое военнослужащих Центра спецопераций "Альфа", еще один тяжело ранен.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"СБУ выражает соболезнования родным и близким погибших подполковника Руслана Муляра и прапорщика Юрия Журавлева", – говорится в сообщении спецслужбы.

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"Служба не оставит в одиночестве семьи своих сотрудников, героически отдавших жизнь, защищая Родину. Господь забирает на небо лучших из нас", – сказал глава СБУ Василий Грицак.

К слову, российские оккупационные силы Луганщины сообщили о задержании двух украинских военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.