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ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО

Сили ООС ліквідували 4 снайперів проросійських бойовиків на Донбасі

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На Донбасі ліквідовано 4 снайперів бойовиків
На Донбасі ліквідовано 4 снайперів бойовиків / Ілюстративне фото

У понеділок, 28 травня, в районі проведення Операції Об'єднаних сил на окупованій території Донбасу українські військові ліквідували 4 снайперів російських окупаційних військ.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

У штабі зазначили, що проросійські бойовики дещо зменшили застосування важкого озброєння, проте водночас збільшили інтенсивність ведення снайперського вогню.

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"Об’єднаними силами невідкладно вжито контрснайперські заходи. Так, протягом минулої доби було припинено діяльність двох снайперських пар противника, що діяли на Маріупільському та Донецькому напрямках", – мовиться у повідомленні.

Російські окупаційні сила також намагалися знищити опорний пункт Об’єднаних сил на підступах до Мар'їнки. Проте українські військовослужбовці тричі відбивали ці атаки.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
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