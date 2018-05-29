Сили ООС ліквідували 4 снайперів проросійських бойовиків на Донбасі

У понеділок, 28 травня, в районі проведення Операції Об'єднаних сил на окупованій території Донбасу українські військові ліквідували 4 снайперів російських окупаційних військ.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

У штабі зазначили, що проросійські бойовики дещо зменшили застосування важкого озброєння, проте водночас збільшили інтенсивність ведення снайперського вогню.

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"Об’єднаними силами невідкладно вжито контрснайперські заходи. Так, протягом минулої доби було припинено діяльність двох снайперських пар противника, що діяли на Маріупільському та Донецькому напрямках", – мовиться у повідомленні.

Російські окупаційні сила також намагалися знищити опорний пункт Об’єднаних сил на підступах до Мар'їнки. Проте українські військовослужбовці тричі відбивали ці атаки.