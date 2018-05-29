17:09
29 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
26°C 13°C
  • среда
    27°C 12°C
  • четверг
    30°C 17°C
  • пятница
    21°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, 27 мая
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО

Силы ООС ликвидировали 4 снайперов пророссийских боевиков на Донбассе

267 Читати новину українською
На Донбассе ликвидировали 4 снайперов боевиков
На Донбассе ликвидировали 4 снайперов боевиков / Иллюстративное фото

В понедельник, 28 мая, в районе проведения операции Объединенных сил на оккупированной территории Донбасса украинские военные ликвидировали 4 снайперов российских оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В штабе отметили, что пророссийские боевики несколько уменьшили применение тяжелого вооружения, однако в то же время увеличили интенсивность ведения снайперского огня.

Читайте также: Боевики пытаются идти в наступление на Донбассе, – Порошенко

"Объединенными силами безотлагательно приняты контрснайперськие меры. Так, за прошедшие сутки была прекращена деятельность двух снайперских пар противника, действовавших на Мариупольскам и Донецком направлениях", – говорится в сообщении.

Российские оккупационные силы также пытались уничтожить опорный пункт Объединенных сил на подступах к Марьинке. Однако украинские военнослужащие трижды отражали эти атаки.

 

Теги: Новости Украины Жертвы Война на Донбассе Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Спонукання до терактів: як ЄС заохочує Росію до війни
сегодня, 17:01 Спонукання до терактів: як ЄС заохочує Росію до війни
Олексій Чибісов 85
5 суперидей для июньского отдыха в Украине
сегодня, 16:04 5 суперидей для июньского отдыха в Украине
Настя Сукач 90
Абрамович поселится в элитном особняке известной актрисы: фото апартаментов
сегодня, 15:39 Абрамович поселится в элитном особняке известной актрисы: фото апартаментов
415
Резонансное нападение на пенсионера в Киеве: злоумышленника взяли под домашний арест
сегодня, 15:51 Резонансное нападение на пенсионера в Киеве: злоумышленника взяли под домашний арест
308
Проблемы российской армии – вот почему мы победим в этой войне
сегодня, 15:04 Проблемы российской армии – вот почему мы победим в этой войне
Юрій Бутусов 3416
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук