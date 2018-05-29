Силы ООС ликвидировали 4 снайперов пророссийских боевиков на Донбассе
В понедельник, 28 мая, в районе проведения операции Объединенных сил на оккупированной территории Донбасса украинские военные ликвидировали 4 снайперов российских оккупационных войск.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В штабе отметили, что пророссийские боевики несколько уменьшили применение тяжелого вооружения, однако в то же время увеличили интенсивность ведения снайперского огня.
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"Объединенными силами безотлагательно приняты контрснайперськие меры. Так, за прошедшие сутки была прекращена деятельность двух снайперских пар противника, действовавших на Мариупольскам и Донецком направлениях", – говорится в сообщении.
Российские оккупационные силы также пытались уничтожить опорный пункт Объединенных сил на подступах к Марьинке. Однако украинские военнослужащие трижды отражали эти атаки.