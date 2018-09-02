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Потери среди воинов ВСУ: боевики продолжают нарушать перемирие

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Минувшие сутки на Донбассе: 11 обстрелов со стороны боевиков, 1 воин ВСУ погиб, 2 ранены
Минувшие сутки на Донбассе: 11 обстрелов со стороны боевиков, 1 воин ВСУ погиб, 2 ранены / Соцсети

За прошедшие сутки, 1 сентября, ситуация в районе проведения операции бала в определенной степени стабильной и оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

Как сообщает пресс-центр Объединенных сил, оккупанты на Донбассе осуществили 11 обстрелов украинских позиций, правда запрещенное Минском вооружение не применяли.

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"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Южное, Павлополь, Водяное и Широкино. Противник заметно снизил количество обстрелов, хотя и не прекратил их на время “школьного” перемирие полностью", – отметили украинские военные.

Добавим, что за минувшие сутки один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще двое получили ранения. Зато с вражеского стороны три боевика были уничтожены и еще двое ранены.

"От начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции наших войск. На Донецком направлении – вблизи Марьинки из стрелкового оружия на Мариупольском направлении – из стрелкового оружия и гранатометов в районе Лебединского. Потерь среди украинских защитников нет", – констатировали в Штабе.

 

Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
Источник: 24 канал
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