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      Потери у оккупантов: сколько врагов погибло на Донбассе в сентябре

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      Оккупанты на Донбассе
      Оккупанты на Донбассе / Иллюстративное фото

      В сентябре российско-оккупационные войска понесли значительные потери. Боевики не придерживались минских договоренностей и провоцировали украинских военных огнем из разных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов. Силы ООС отвечали на атаки врага.

      В частности, в сентябре на Донбассе ликвидировали куратора Генштаба Вооруженных Сил РФ. Об этом на своей фейсбук-странице сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан.

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      Информацию о гибели российского куратора оккупационные войска пытаются всячески скрыть и закрыть.

      По итогам сентября в подразделениях российско-оккупационных войск так называемых "ЛДНР" потери составили: 24 оккупанта "минус" и около 56 оккупантов получили ранения различных степеней тяжести,
      – говорится в сообщении.

      К сожалению, потери с украинской стороны тоже не малые. Силы ООС потеряли 14 героев-защитников в сентябре. Отметим, что на Донбассе с 21 июля продолжается бессрочное "хлебное перемирие". Правда, действует оно, похоже, только на бумаге.

      blog_ava
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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Пророссийские боевики Жертвы
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