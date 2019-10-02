Втрати в окупантів: скільки ворогів загинуло на Донбасі у вересні

У вересні російсько-окупаційні війська зазнали значних втрат. Бойовики не дотримувались мінських домовленостей та провокували українських військових вогнем із різних видів зброї та калібрів, диверсійними групами й вогнем снайперів. Сили ООС відповідали на атаки ворога.

Зокрема, у вересні на Донбасі ліквідували куратора Генштабу Збройних Сил РФ. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомляє офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

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Інформацію щодо загибелі російського куратора окупаційні війська намагаються всіляко приховати та закрити.

За підсумками вересня в підрозділах російсько-окупаційних військ так званих "ЛДНР" втрати склали: 24 окупанти "мінус" та близько 56 окупантів отримали поранення різних ступенів важкості,

– мовиться у повідомленні.

На жаль, втрати з українського боку теж не малі. Сили ООС втратили 14 героїв-захисників у вересні. Зазначимо, що на Донбасі від 21 липня триває безстрокове "хлібне перемир’я". Щоправда, діє воно, схоже, лише на папері.