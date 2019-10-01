"Затягують зашморг": що ще вигадали бойовики на окупованому Донбасі

В тимчасово окупованому Луганську проросійські бойовики вимагають від місцевих водіїв, аби вони до кінця року замінили українські автономери.

Місцеві кажуть, що таким чином бойовики вирішили наповнити бюджет, про це повідомляє LIGA.net із посиланням на свої джерела.

Знайте більше: Зміна "керівництва" ОРДЛО: який сценарій готує Путін

Жителі окупованого Луганська повідомляють, що це коштуватиме близько 1000 рублів (приблизно 370 українських гривень).

Затягують зашморг. До кінця року сказали поміняти всім номера на машинах, інакше погрожують штрафами. У МРЕВ вже зранку черги зараз,

– цитує видання слова із місцевих.

Видання зазначає, що проукраїнські водії не поспішають міняти номери на машинах.

"Чи зупинять, подивимося. Навіщо мені цей цирк потрібен?" - пояснив луганчанин.

Він визнав, що багато хто все-так боїться наслідків і змінюють автономери. Однак при цьому українські автономери не забирають – як із паспортами країни-агресора.

24 квітня президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Наступними указами він спростив цю процедуру жителям всього Донбасу та окупованого Криму. Україна та країни цивілізованого світу не визнають такі російські паспорти, а в РНБО планують ввести санкції проти Росії.



Карта окупованих Росією територій / Інфографіка 24 каналу