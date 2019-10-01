12:59
1 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Універсальні солдати для Путіна. Росію рятують від айфонів
      Вєсті Кремля
      21:30, 30 вересня
      Вєсті.UA: Мендель вкотре оскандалилася. Від Зеленського втікають соратники
      Вєсті.UA
      19:34, 30 вересня
      Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень
      ЦРУ
      10:16, 27 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      "Затягують зашморг": що ще вигадали бойовики на окупованому Донбасі

      3874 Читать новость на русском
      Бойовики змушують жителів окупованих територій змінювати автономери
      Бойовики змушують жителів окупованих територій змінювати автономери / Getty Images

      В тимчасово окупованому Луганську проросійські бойовики вимагають від місцевих водіїв, аби вони до кінця року замінили українські автономери.

      Місцеві кажуть, що таким чином бойовики вирішили наповнити бюджет, про це повідомляє LIGA.net із посиланням на свої джерела.

      Знайте більше: Зміна "керівництва" ОРДЛО: який сценарій готує Путін

      Жителі окупованого Луганська повідомляють, що це коштуватиме близько 1000 рублів (приблизно 370 українських гривень).

      Затягують зашморг. До кінця року сказали поміняти всім номера на машинах, інакше погрожують штрафами. У МРЕВ вже зранку черги зараз,
      – цитує видання слова із місцевих.

      Видання зазначає, що проукраїнські водії не поспішають міняти номери на машинах.

      "Чи зупинять, подивимося. Навіщо мені цей цирк потрібен?" - пояснив луганчанин.

      Він визнав, що багато хто все-так боїться наслідків і змінюють автономери. Однак при цьому українські автономери не забирають – як із паспортами країни-агресора

      24 квітня президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Наступними указами він спростив цю процедуру жителям всього Донбасу та окупованого Криму. Україна та країни цивілізованого світу не визнають такі російські паспорти, а в РНБО планують ввести санкції проти Росії. 

       

      війна на донбасі
      Карта окупованих Росією територій / Інфографіка 24 каналу 

      blog_ava
      Чому випадає волосся та як з цим боротися
      сьогодні
      7125
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Російська пропаганда Війна на Донбасі Україна – Росія Проросійські бойовики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Музичні новинки вересня: 10 альбомів та пісень, які не можна пропустити
      сьогодні , 12:30 Музичні новинки вересня: 10 альбомів та пісень, які не можна пропустити
      Олена Булан 526
      Получит ли Конгресс записи переговоров Трампа с Путиным, или Спасибо "крысе" из разведки США
      сьогодні , 12:00 Получит ли Конгресс записи переговоров Трампа с Путиным, или Спасибо "крысе" из разведки США
      СерпомПо 326
      Моїй дитині продали алкоголь! Як з цією проблемою борються пивні бренди
      26 вересня , 19:00 Моїй дитині продали алкоголь! Як з цією проблемою борються пивні бренди
      929
      Фільми жовтня: топ-7 приголомшливих прем'єр, на які чекав весь світ
      сьогодні , 11:30 Фільми жовтня: топ-7 приголомшливих прем'єр, на які чекав весь світ
      Марта Вересюк 427
      Не пийте надто гарячою: Супрун розповіла про користь та шкоду кави
      сьогодні , 10:43 Не пийте надто гарячою: Супрун розповіла про користь та шкоду кави
      3746
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук