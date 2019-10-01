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      "Затягивают петлю": что еще придумали боевики на оккупированном Донбассе

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      "Затягивают петлю": что еще придумали боевики на оккупированном Донбассе
      / Getty Images

      Во временно оккупированном Луганске пророссийские боевики требуют от местных водителей, чтобы они до конца года заменили украинские автономера.

      Местные говорят, что таким образом боевики решили наполнить бюджет, об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на свои источники.

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      Жители оккупированного Луганска сообщают, что это будет стоить около 1000 рублей (примерно 370 украинских гривен).

      Затягивают петлю. К концу года сказали поменять всем номера на машинах, иначе угрожают штрафами. В МРЭО уже утром очереди сейчас,
      – цитирует издание слова одного из местных.

      Издание отмечает, что проукраинские водители не спешат менять номера на машинах.

      "Остановят ли, посмотрим. Зачем мне этот цирк нужен?" – пояснил луганчанин.

      Он признал, что многие все-таки боятся последствий и меняют автономера. Однако при этом украинские автономера не забирают – как с паспортами страны-агрессора.

      24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. Следующими указами он упростил эту процедуру жителям всего Донбасса и оккупированного Крыма. Украина и страны цивилизованного мира не признают такие российские паспорта, а в СНБО планируют ввести санкции против России.

       

      війна на донбасі
      Карта оккупированных Россией территорий / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости политики Новости Украины Российская пропаганда Новости России Пророссийские боевики Украина – Россия Война на Донбассе
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