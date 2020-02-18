Потери врагов: в бою в Золотом погибли 4 боевика

Вследствие боя в Золотом утром 18 февраля потери понесли не только украинские войска. Четверо боевиков погибли, еще шестеро получили ранения.

О вражеских потеяхри сообщил на брифинге после заседания СНБО глава штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак. Украинская сторона потеряла в бою возле Золотого одного защитника, еще четверо получили ранения.

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины также сообщил, что пострадавшие украинские военные уже доставлены в больницы. Информации об их состоянии пока нет.

В штабе добавили, что подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ на атаку боевиков, о чем в частности свидетельствуют большие потери врага. В то же время командование ООС официально заявил: украинские защитники никогда не применяют оружие первыми.

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