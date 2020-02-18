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      Потери врагов: в бою в Золотом погибли 4 боевика

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      В бою в Золотом погибли 4 боевика / Фото 24 канала

      Вследствие боя в Золотом утром 18 февраля потери понесли не только украинские войска. Четверо боевиков погибли, еще шестеро получили ранения.

      О вражеских потеяхри сообщил на брифинге после заседания СНБО глава штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак. Украинская сторона потеряла в бою возле Золотого одного защитника, еще четверо получили ранения.

      Важно! Боевики атаковали украинские позиции у Золотого: все, что известно

      Главнокомандующий Вооруженных сил Украины также сообщил, что пострадавшие украинские военные уже доставлены в больницы. Информации об их состоянии пока нет.

      В штабе добавили, что подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ на атаку боевиков, о чем в частности свидетельствуют большие потери врага. В то же время командование ООС официально заявил: украинские защитники никогда не применяют оружие первыми.

      Что известно об атаке боевиков

      • Войска оккупантов начали наступление на украинские позиции в 5 утра 18 февраля. Боевики стреляли вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.
      • По словам редактора "Цензор.нет" Юрия Бутусова, боевики стреляли из всех видов оружия, в том числе применяли артиллерию калибра 152 миллиметров, минометы 120 миллиметров.
      • Под огневым прикрытием боевики перешли к активному наступлению и попытались продвинуться через линию разграничения.
      • В штабе ООС сообщили о завершении боя в 10:24. Вследствие вражеских обстрелов украинская сторона понесла потери. Погиб один военнослужащий, еще четверо получили ранения.
      • В штабе добавили, что подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ на атаку боевиков.
      • Боевые действия на фронте стали самыми масштабными от 2018 года.
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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Новости Украины Бой возле Золотого Новости политики Оккупированные территории
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