Потери врагов: в бою в Золотом погибли 4 боевика
Вследствие боя в Золотом утром 18 февраля потери понесли не только украинские войска. Четверо боевиков погибли, еще шестеро получили ранения.
О вражеских потеяхри сообщил на брифинге после заседания СНБО глава штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак. Украинская сторона потеряла в бою возле Золотого одного защитника, еще четверо получили ранения.
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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины также сообщил, что пострадавшие украинские военные уже доставлены в больницы. Информации об их состоянии пока нет.
В штабе добавили, что подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ на атаку боевиков, о чем в частности свидетельствуют большие потери врага. В то же время командование ООС официально заявил: украинские защитники никогда не применяют оружие первыми.
Что известно об атаке боевиков
- Войска оккупантов начали наступление на украинские позиции в 5 утра 18 февраля. Боевики стреляли вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.
- По словам редактора "Цензор.нет" Юрия Бутусова, боевики стреляли из всех видов оружия, в том числе применяли артиллерию калибра 152 миллиметров, минометы 120 миллиметров.
- Под огневым прикрытием боевики перешли к активному наступлению и попытались продвинуться через линию разграничения.
- В штабе ООС сообщили о завершении боя в 10:24. Вследствие вражеских обстрелов украинская сторона понесла потери. Погиб один военнослужащий, еще четверо получили ранения.
- В штабе добавили, что подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ на атаку боевиков.
- Боевые действия на фронте стали самыми масштабными от 2018 года.