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      Втрати ворогів: у бою біля Золотого загинули 4 бойовиків

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      В бою у Золотому загинули 4 бойовиків / фото 24 каналу

      Внаслідок бою у Золотому вранці 18 лютого втрат зазнали не лише українські війська. Четверо бойовиків загинули, ще шестеро зазнали поранень.

      Про ворожі втрати повідомив на брифінгу після засідання РНБО голова генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак. Українська сторона втратила в бою біля Золотого одного захисника, ще четверо отримали поранення.

      Важливо! Бойовики атакували українські позиції біля Золотого: все, що відомо

      Головнокомандувач Збройних сил України також повідомив, що постраждалі українські військові зараз вже доставлені до лікарень. Інформації про їхній стан наразі немає. 

      У штабі додали, що підрозділи Об’єднаних сил дали адекватну відповідь на атаку бойовиків, про що зокрема свідчать значно більші втрати ворога. Водночас командування ООС офіційно заявило: українські захисники ніколи не застосовують зброю першими.

      Що відомо про атаку бойовиків

      • Війська окупанта розпочали наступ на українські позиції о 5 ранку 18 лютого. Бойовики стріляли поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.
      • За словами редактора "Цензор.нет" Юрія Бутусова, бойовики стріляли зі всіх видів зброї, зокрема застосовували артилерію калібру 152 міліметрів, міномети 120 міліметрів.
      • Під вогневим прикриттям бойовики перейшли до активного наступу та спробували просунутися через лінію розмежування.
      • У штабі ООС повідомили про завершення бою о 10:24. Внаслідок ворожих обстрілів українська сторона зазнала втрат. Загинув один військовий, ще четверо отримали поранення. 
      • Бойові дії на фронті стали наймасштабнішими від 2018 року.

       

      Бойовики атакували українські позиції біля Золотого: все, що відомо
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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Руслан Хомчак Збройні сили України Війна на Донбасі Бій біля Золотого Новини України Новини політики Окуповані території
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