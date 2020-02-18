Втрати ворогів: у бою біля Золотого загинули 4 бойовиків

Внаслідок бою у Золотому вранці 18 лютого втрат зазнали не лише українські війська. Четверо бойовиків загинули, ще шестеро зазнали поранень.

Про ворожі втрати повідомив на брифінгу після засідання РНБО голова генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак. Українська сторона втратила в бою біля Золотого одного захисника, ще четверо отримали поранення.

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Головнокомандувач Збройних сил України також повідомив, що постраждалі українські військові зараз вже доставлені до лікарень. Інформації про їхній стан наразі немає.

У штабі додали, що підрозділи Об’єднаних сил дали адекватну відповідь на атаку бойовиків, про що зокрема свідчать значно більші втрати ворога. Водночас командування ООС офіційно заявило: українські захисники ніколи не застосовують зброю першими.

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