Об этом рассказывает 24 Канал. В случае невыполнения этого требования, они рискуют потерять право на бронирование или не получить его повторно.
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Как избежать проблем с ВВК
По словам юристов, те, кто не пройдет ВВК до указанной даты, могут остаться без брони. Это касается даже тех, кто уже имеет отсрочку. В частности, предприятия должны до 28 февраля подтвердить свой статус критичности, чтобы перебронировать работников, но без обновленных данных в реестре это станет невозможным.
С 1 декабря процедура бронирования в Украине происходит через приложение "Дія". Система Резерв+ автоматически проверяет данные военнообязанных. Если после 5 февраля в базе будет отметка о нарушении из-за несвоевременного прохождения ВВК, это станет основанием для отказа в бронировании.
В то же время представители территориальных центров комплектования сообщают, что пока нет официальных указаний об автоматической отмене брони. Однако, чтобы избежать рисков, юристы советуют пройти ВВК до установленного срока.
Советы от юристов
- Пройдите ВЛК до 5 февраля, даже если есть действующая бронь.
- Проверьте актуальность своих данных в воинском учете.
- В случае отметки о нарушении обращайтесь к юристу, чтобы быстро урегулировать ситуацию.
Напомним, бронирование является самой уязвимой формой отсрочки, поэтому военнообязанный должен соблюдать все правила учета, во избежание потери статуса.