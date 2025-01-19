Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Александра Сырского Андрею Цаплиенко.

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Что Сырский думает о мобилизации

Александр Сырский заявил, что нужно поднять количество личного состава в механизированных бригадах.

Потребности и возможности мобилизации, к сожалению, не покрывают эту потребность,

– подчеркнул он.

Главком отметил, что именно поэтому в армии проводят мероприятия по уменьшению нашего логистического компонента, составляющей обеспечения и обслуживания – но в разумных пределах. "Штабы знают эти задачи, они провели расчеты", – добавил он. По словам Сырского, важно реагировать, чтобы не допустить попадания на фронта конкретных специалистов.

Речь идет о скандале с переводом военных Воздушных сил в пехотные бригады. По словам генерала, специалисты, которые несколько месяцев или лет учились и получали опыт на дефицитных специальностях, как, например, авиатехники, не могут быть переведены в пехоту.