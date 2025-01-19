Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Олександра Сирського Андрію Цаплієнку.

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Що Сирський думає про мобілізацію

Олександр Сирський заявив, що потрібно підняти кількість особового складу в механізованих бригадах.

Потреби і можливості мобілізації, на жаль, не покривають цю потребу,

– наголосив він.

Головком зауважив, що саме тому в армії проводять заходи щодо зменшення нашого логістичного компонента, складника забезпечення і обслуговування – але в розумних межах. "Штаби знають ці задачі, вони провели розрахунки", – додав він. За словами Сирського, важливо реагувати, аби не допустити потрапляння на фронту конкретних фахівців.

Йдеться про скандал з переведенням військових Повітряних сил у піхотні бригад. За словами генерала, спеціалісти, які кілька місяців чи років навчалися і здобували досвід на дефіцитних спеціальностях, як, наприклад, авіатехніки, не можуть бути переведені в піхоту.