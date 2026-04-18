Потеря водительского удостоверения: в МВД объяснили, что делать и надо ли снова сдавать экзамен на права

Потеря водительского удостоверения – ситуация, с которой может столкнуться каждый. В таких случаях возникает логичный вопрос: надо ли снова проходить обучение и сдавать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД, или же все гораздо проще.

Министерство внутренних дел Украины в рамках проекта "Спроси у МВД" рассказало 24 Каналу, что нужно для того, чтобы снова получить водительское удостоверение после его потери.

Надо ли повторно сдавать экзамены после потери водительского удостоверения?

В Министерстве внутренних дел объяснили, что, согласно Постановлению Кабинета Министров № 340, если человек потерял водительское удостоверение, то осуществляется восстановление документа, а не его повторное получение.

Это означает, что лицо не проходит заново процедуру подготовки водителей и не сдает экзамены,

– отметили в МВД.

Когда человек обратится в сервисный центр МВД администраторы проверят его водительскую информацию в Едином государственном реестре МВД. Если данные подтверждаются, оформляется новое водительское удостоверение с сохранением всех открытых категорий, которые были указаны в предыдущем документе.

Важно! В таком случае не имеет значения, когда именно выдали удостоверение – даже если вы его получили много лет назад, повторно сдавать экзамены не надо.

В то же время после восстановления водительского удостоверения меняют срок его действия: новый документ выдают сроком на 30 лет от даты оформления.

Однако в украинском законодательстве есть ситуации, когда нужно обязательно сдать экзамены, чтобы восстановить водительское удостоверение в случае его потери.

В частности, это происходит, если человека лишили права управлять транспортными средствами. Тогда водительское удостоверение возвращают после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов.

Как можно восстановить водительское удостоверение после потери?

Восстановить водительское удостоверение в случае потери можно двумя способами.

Офлайн – в сервисном центре МВД:

обратиться в любой территориальный сервисный центр МВД;

подать необходимые документы;

сделать фото на месте;

получить новое водительское удостоверение.

Онлайн – через электронные сервисы:

авторизоваться в Кабинете водителя или через приложение Дія;

подать заявку на восстановление удостоверения;

выбрать способ получения (в сервисном центре МВД или с доставкой).

Какие документы нужны для восстановления?

Для восстановления водительского удостоверения необходимо подготовить:

документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины или другой документ);

выписку о месте регистрации;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

медицинская справка (на время военного положения не является обязательной).

Процедура восстановления – удобная, ведь фотографирование осуществляется непосредственно в сервисном центре МВД, а новое удостоверение изготавливается в день обращения со всеми актуальными данными,

– отметили в министерстве.

Итак, в случае потери водительского удостоверения не нужно повторно сдавать экзамены. Достаточно обратиться в сервисный центр МВД и восстановить документ по процедуре, прописанной в законе.

Кстати, если у вас остались вопросы относительно водительских удостоверений, документов или относительно работы Министерства внутренних дел Украины, оставляйте их в комментариях под этой новостью.