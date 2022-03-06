Поток людей на западной границе Украины снова увеличился: как уменьшать очереди

За прошедшие сутки снова несколько увеличился поток людей, выезжающих заграницу. Произошло это после незначительного спада днем ранее.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает 24 канал.

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Как уменьшать очереди

Денисенко отметил, что все, кто собирается ехать за границу, должны следить за сайтом Западного регионального управления пограничной службы.

Там есть актуальная ситуация на всех переходах. Следите, где меньше машин, а где – людей. И только тогда отправляйтесь туда. Так гораздо легче пересечь границу,

– сказал советник главы МВД.

В то же время он констатировал, что только 5 марта задержали примерно 20 мужчин, которые пытались пересечь границу, не имея для этого прав.

На период действия правового режима военного положения мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет, ограничен выезд за пределы Украины.

Ранее в ГПСУ пояснили, что исключения могут касаться только лиц, определенных законодательством. В частности тех, которые имеют:

удостоверение об отсрочке от призыва и извещение о зачислении на специальный воинский учет,

или заключение военно-врачебной комиссии о непригодности.

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