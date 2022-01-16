Соответственно, Литва уже не видит необходимости продолжать режим чрезвычайного положения. Тот, напомним, действовал на литовской территории с 9 ноября.
Также интересно Литва увеличит военную помощь для Украины
Литва заявила о завершении миграционного кризиса
Ночью субботы, 15 января, в Литве утратил силу режим чрезвычайного положения. Как заявила премьер-министр правительства страны Ингрида Шимоните:
- Поток мигрантов с территории Беларуси прекратился (хотя там еще сидят до 2000 человек, до сих пор домой не вернувшихся).
- Более того, режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко не сможет снова его организовать.
Однако Шимоните подчеркнула, что Литва бдительность не потеряет, и при необходимости будет еще сильнее защищать границы Европейского Союза.
Коротко о миграционном кризисе, созданном Беларусью
- На границу Евросоюза – в частности Польши, Литвы и Латвии – режим Лукашенко начал организованно посылать мигрантов, которых в страну завозили с Ближнего Востока.
- Это произошло после введения санкций против Беларуси за фальсификации выборов и подавление протестов. Поэтому Европа уверена, что Лукашенко таким образом пытался отомстить.
От гибридных атак страдала и Польша: напомним типичный случай в видео