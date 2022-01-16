Соответственно, Литва уже не видит необходимости продолжать режим чрезвычайного положения. Тот, напомним, действовал на литовской территории с 9 ноября.

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Литва заявила о завершении миграционного кризиса

Ночью субботы, 15 января, в Литве утратил силу режим чрезвычайного положения. Как заявила премьер-министр правительства страны Ингрида Шимоните:

Поток мигрантов с территории Беларуси прекратился (хотя там еще сидят до 2000 человек, до сих пор домой не вернувшихся).

Более того, режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко не сможет снова его организовать.

Однако Шимоните подчеркнула, что Литва бдительность не потеряет, и при необходимости будет еще сильнее защищать границы Европейского Союза.

Обратите внимание: Литва объявила режим чрезвычайного положения 9 ноября 2021 года, когда тысячи мигрантов начали пытаться прорваться на литовскую территорию из Беларуси.

Коротко о миграционном кризисе, созданном Беларусью

На границу Евросоюза – в частности Польши, Литвы и Латвии – режим Лукашенко начал организованно посылать мигрантов, которых в страну завозили с Ближнего Востока.

Это произошло после введения санкций против Беларуси за фальсификации выборов и подавление протестов. Поэтому Европа уверена, что Лукашенко таким образом пытался отомстить.