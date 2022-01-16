Відповідно, Литва вже не бачить потреби продовжувати режим надзвичайного стану. Той, нагадаємо, діяв на литовській території аж з 9 листопада.
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Литва заявила про завершення міграційної кризи
Уночі суботи, 15 січня, в Литві втратив чинність режим надзвичайного стану. Як заявила прем'єр-міністерка уряду країни Інгріда Шимоніте:
- Потік мігрантів із території Білорусі припинився (хоча там ще сидять до 2000 людей, які досі додому не повернулися).
- Ба більше, режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка не зможе знову його організувати.
А проте Шимоніте наголосила, що Литва пильність не втратить, і за потреби буде ще дужче захищати кордони Європейського Союзу.
Коротко про міграційну кризу, створену Білоруссю
- На кордон Євросоюзу – зокрема, Польщі, Литви й Латвії – режим Лукашенка почав організовано надсилати мігрантів, яких до країни завозили з Близького Сходу.
- Це сталося після введення санкцій проти Білорусі за фальсифікацію виборів та придушення протестів. Тож Європа певна, що Лукашенко у такий спосіб намагався помститися.
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