Відповідно, Литва вже не бачить потреби продовжувати режим надзвичайного стану. Той, нагадаємо, діяв на литовській території аж з 9 листопада.

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Литва заявила про завершення міграційної кризи

Уночі суботи, 15 січня, в Литві втратив чинність режим надзвичайного стану. Як заявила прем'єр-міністерка уряду країни Інгріда Шимоніте:

Потік мігрантів із території Білорусі припинився (хоча там ще сидять до 2000 людей, які досі додому не повернулися).

(хоча там ще сидять до 2000 людей, які досі додому не повернулися). Ба більше, режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка не зможе знову його організувати.

А проте Шимоніте наголосила, що Литва пильність не втратить, і за потреби буде ще дужче захищати кордони Європейського Союзу.

Зверніть увагу: Литва оголосила режим надзвичайного стану 9 листопада 2021 року через, коли тисячі мігрантів почали намагатися прорватися на литовську територію з Білорусі.

Коротко про міграційну кризу, створену Білоруссю

На кордон Євросоюзу – зокрема, Польщі, Литви й Латвії – режим Лукашенка почав організовано надсилати мігрантів, яких до країни завозили з Близького Сходу.

Це сталося після введення санкцій проти Білорусі за фальсифікацію виборів та придушення протестів. Тож Європа певна, що Лукашенко у такий спосіб намагався помститися.

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