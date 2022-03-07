Потолкли клетки с цыплятами: колонна российской техники заняла территорию птичника на Сумщине

В ночь на 6 марта российские войска вошли в деревню Ольшана на Сумщине. Орки разгромили местный птичник.

Орки уничтожили технику предприятия и изуродовали помещение. Кроме того, они разбили клетки с маленькими цыплятами.

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Птичник в Ольшане снабжал Сумы продуктами с начала войны. Однако сейчас предприятию и самому необходима помощь.

Орки разгромили предприятие, разбили технику, сломали ворота, изуродовали помещение. А еще – разбили клетки с маленькими цыплятами,

– заявил Живицкий.

Разгромленный птичник на Сумщине / Фото из телеграма Дмитрия Живицкого

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