Потому что не "Спутник V": вакцинированные европейские дипломаты не получили QR-коды

Дипломаты Евросоюза, которые вакцинированы одобренными в мире вакцинами, не смогли получить QR-коды в России. Они дают доступ к заведениям. Причина проста – Москва признает лишь препараты против коронавируса российского производства.

В России QR-коды могут получить лишь те, кто иммунизировался российской вакциной. Таким образом, у всех иностранных дипломатов возникли немалые проблемы.

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Посольства обратились в МИД России

Во многих крупных российских городах усилили карантин, поэтому в заведения имеют доступ те, кто попал в систему QR-кодов. Такие коды получают привитые против COVID-19 и те, кто выздоровели.

Как сообщили СМИ источники в иностранных дипломатических миссиях, ряд посольств стран Запада направили в МИД России коллективное письмо. Дипломаты просят посодействовать выдаче QR-кодов. Отдельный запрос поступил от Евросоюза.

Официально Москва не признает COVID-сертификаты Евросоюза и других сертификатов международного образца.

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Россия продала 450 миллионов доз "Спутника V"

Отметим, что ранее США рассматривали возможность не допускать въезд в страну вакцинированным "Спутником V". Под действие такого правила могут попасть не только россияне, ведь Москва поставляла препарат другим странам. Всего в мире продали около 450 миллионов доз вакцины.