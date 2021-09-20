Соответствующий указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. В документе указано, что санкции продлевают с 1 января до 31 декабря 2022 года.
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Кремлевские санкции еще с 2014 года
Контрсанкции от страны-агрессора стали ответом на ограничения стран Запада в отношении России. Зарубежные санкции начались после оккупации Крыма Россией. Кремль начал вводить эмбарго для разных стран постепенно:
- с 2014 года – в отношении стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии;
- с 2015 года – относительно Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории;
- с 2016 года – по Украине;
- с 2020 года – по Великобритании.
Кроме того, в России введены правила, согласно которым транзит продукции из санкционных стран возможен в несколько условий. Только при использовании пломб ГЛОНАСС, а также учетных талонов у водителей.
Ввоз товаров запрещали ежегодно
Изначально ограничения вводили на 1 год. В 2015 году их продлили до августа 2016 года, в июне 2016 года до конца 2017 года, а затем продолжение стало ежегодным.
В список запрещенных для ввоза в Россию товаров попали:
- мясо;
- рыба;
- овощи;
- фрукты;
- орехи;
- молочные продукты.
С октября 2017 года еще добавились живые свиньи, за исключением чистопородных племенных животных, а также субпродукты и животное масло и жир.
Санкции ЕС против России: самое главное
- Евросоюз ввел санкции в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и начала войну на Донбассе.
- Ограничения касаются финансового, энергетического и оборонного секторов России, а также сферы товаров двойного назначения.
- ЕС систематически продлевает санкции против страны-агрессора. Это происходит каждые полгода.
- Сейчас санкции против российской экономики действуют до 31 января 2022 года. Ограничения из-за оккупации Крыма и Севастополя – до 23 июня 2022 года.