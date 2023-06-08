Во время спасения херсонцев 7 июня погиб украинский военный Владимир Кавулич – начальник координационного штаба добровольческого формирования "Фемида" в составе 124-й бригады ТрО, а также его собрат с позывным "Юг". Об этом в сети сообщила супруга погибшего Анастасия.
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Анастасия рассказала, что когда россияне взорвали Каховскую ГЭС, Владимир Кавулич и "Юг" организовали спасательную операцию. Однако, к сожалению, сами стали жертвами водной стихии.
7 июня, когда бойцы отправлялись на помощь жителям Херсонской области, их лодка попала в сильное течение и защитники погибли.
Вчера погиб мой муж. Когда враг взорвал Каховскую ГЭС, они с собратьями организовали спасательную операцию по сохранению жизней гражданского населения и животных, пострадавших в результате техногенной катастрофы.
– рассказала жена героя.
Без отца остался маленький сын
У бойца остались жена и сын Лев. В мирную жизнь 5 июля Владимир и Анастасия могли бы праздновать годовщину отношений.
Он был самым любящим и верным мужем. Лучшим папой для нашего сыночка Льва. Не буду писать здесь о личных моментах, ведь всю нашу жизнь не вместить в один пост. 5-го июля было бы 10 лет, как мы вместе, а 1-го сентября мы праздновали бы 8-ю годовщину брака,
– написала Анастасия.