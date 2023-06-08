Під час порятунку херсонців 7 червня загинув український військовий Володимир Кавуліч – начальник координаційного штабу добровольчого формування "Феміда" у складі 124-ї бригади ТрО, а також його побратим із позивним "Юг". Про це в мережі повідомила дружина загиблого Анастасія.

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Після підриву ГЕС чоловіки змогли врятувати понад сотню життів

Анастасія розповіла, що коли росіяни підірвали Каховську ГЕС, Володимир Кавуліч та "Юг" організували рятувальну операцію. Проте, на жаль, самі стали жертвами водної стихії.

7 червня, коли бійці вирушали на допомогу мешканцям Херсонської області, їхній човен потрапив у сильну течію і захисники загинули.

Вчора загинув мій чоловік. Коли ворог підірвав Каховську ГЕС, вони з побратимами організували рятувальну операцію для збереження життів цивільного населення і тваринок, постраждалих внаслідок техногенної катастрофи,

– розповіла дружина героя.

Важливо. Під керівництвом Володимира Кавуліча вдалося врятувати близько 130 херсонців.

Без батька залишився маленький син

У бійця залишились дружина та син Лев. За мирного життя 5 липня Володимир та Анастасія могли б святкувати річницю стосунків.

Він був найбільш люблячим і вірним чоловіком. Найкращим татом для нашого синочка Лева. Не писатиму тут про особисті моменти, адже ціле наше життя не вмістити в один пост. 5-го липня було б 10 років, як ми разом, а 1-го вересня ми святкували б 8-му річницю шлюбу,

– написала Анастасія.

24 Канал висловлює співчуття рідним та друзям загиблих. Вічна пам'ять.