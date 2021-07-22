Ливень начался около 2 часов ночи. Местные СМИ пишут, что горожане не видели такого наводнения с 2013 года.

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Сокрушительные последствия ливня в Одессе

По информации гидрометцентра, в городе за час выпал 31 миллиметр осадков. Ночью невозможно было проехать по десяткам улиц: они просто превратились в реки. Авто, которые на ночь оставили припаркованными, до уровня фар или кое-где и лобового стекла, покрылись водой.



Десятки авто в Одессе затопило / Фото с "Думской"

Сокрушительная ситуация произошла на улицах Балковской, Приморской, Королева, на улицах в районе Фонтана. В полноводные реки превратились самые известные одесские улицы Французский бульвар и Дерибасовская, а также центральная аллея Аркадии.

Потоки воды в Одессе после разрушительного наводнения: смотрите нарезку видео

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На улице Балковской МАФ снесло водой. Бешеный поток воды отнес его к дереву, в которое он врезался.

Водой затопило Одесскую городскую больницу №8. Весь пол был покрыт водой, а с крыши непрерывно лил дождь. Местные работницы на видео жаловались, мол "вот так у нас сделали ремонт".



В палатах больницы стояла вода / Скриншот из видео

Затопленные офисы, разбитые авто, залитые водой улицы: смотрите подборку видео

Информации о пострадавших или жертвах страшного наводнения пока нет. Вероятнее всего, этому способствовало ночное время: большинство людей "проспали" непогоду.

В Одессе не могли сесть самолеты

Из-за плохой видимости и сильного дождя в Одессе не смогли приземлиться самолеты. Экипажи приняли решение садиться на других аэродромах. В частности, борт LOT, который прибыл из Варшавы, вернулся, а самолет Azur Air Ukraine из Анталии полетел в Борисполь.

Что говорит ГСЧС о последствиях непогоды