В городе Руза возле Москвы 8 июля с берегов вышла река Городенка. Причиной стал прорыв дамбы, а последствиями – разрушенные дороги, поваленные деревья и снесенные дома.

Что известно о затопленное село Руза под Москвой

О разрушениях технической насыпи, которая предотвращала разлив реки Городенка, сообщили в информагенстве ТАСС . Произошло это во время "работ по укладке обводного канала".

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Вода из реки просто сделала себе новое русло и потекла через поселок Руза. В официальном сообщении чрезвычайников говорится, что вода снесла каких-то "два старых дома и сарай".

В то же время люди в соцсетях публикуют видео стихии и говорят о более масштабных разрушениях. В частности, что три десятка домов затопило, а приусадебных участков – без счета. Однако жертв и пострадавших якобы бы нет.

Известно также, что 60 человек эвакуировали из затопленного села. Газоснабжение и электричество в Рузе – выключены.

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