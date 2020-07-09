У місті Руза неподалік Москви 8 липня з берегів вийшла ріка Городенка. Причиною став прорив дамби, а наслідками – зруйновані дороги, повалені дерева та знесені будинки.

Що відомо про затоплене село Руза під Москвою

Про руйнування технічного насипу, який запобігав розливу річки Городенка, повідомили в інформагенстві ТАСС. Сталося це під час "робіт з укладання обвідного каналу".

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Вода з ріки просто зробила собі нове річище та потекла крізь селище Руза. У офіційному повідомленні надзвичайників мовиться, що вода знесла якихось "два старих будинки й сарай".

Водночас люди у соцмережах публікують відео стихій та говорять про масштабніші руйнування. Зокрема, що три десятки будинків затопило, а присадибних ділянок – без ліку. Однак жертв та постраждалих начебто немає.

Відомо також, що 60 людей евакуювали із затопленого села. Газопостачання та електрика у Рузі – вимкнені.

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