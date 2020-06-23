Западную часть Сербии накрыли обильные дожди, которые вызвали затопление нескольких сотен домов. Сотни гектаров угодий накрыла большая вода. Из-за этого 7 муниципалитетов объявили чрезвычайное положение.

Из наиболее пострадавших зон эвакуировали несколько сотен человек, сообщают на сайте b92.

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Ситуация очень критическая именно в городах Любовия и Гуча. Там в ранние утренние часы шел сильный дождь. Из-за этого подтоплены много дорог и людям сложно оказать помощь. В Любовии вода разрушила один мост, а еще один может упасть. Об этом рассказал руководитель управления пожарно-спасательных подразделений и гражданской защиты Горан Николич.

В Любовии затопило 700 домов, эвакуировали 70 домохозяйств. Из-за обильных дождей, которые вызвали много проблем, чрезвычайное положение объявили в таких муниципалитетах:

Осечина;

Крупань;

Лозница;

Любовия;

Мали-Зворник;

Ариле;

Коджерич.

Loznica, Mali Zvornik, Ljubovija, Krupnanj i Koceljeva: vanredna situacija zbog velike količine padavina i izlivanja pojedinih reka i potoka.

Prekid #saobraćaja na više putnih pravaca. pic.twitter.com/NTcyowqjsd — Zoran Selenić (@selenicz) June 22, 2020

Стоит отметить, что дожди уже постепенно утихают. Поэтому в ближайшее время синоптики обещают улучшение ситуации.