Потоп у Сербії: у 7 муніципалітетах оголосили надзвичайний стан
Західну частину Сербії вкрили рясні дощі, які спричинили затоплення кількох сотень будинків. Сотні гектарів угідь вкрила велика вода. Через це 7 муніципалітетів оголосили надзвичайний стан.
З найбільш уражених зон евакуювали кілька сотень людей, повідомляють на сайті b92.
Зверніть увагу Потоп у Москві: сильна злива з градом затопила вулиці та станції метро – відео, фото
Ситуація дуже критична саме у містах Любовія і Гуча. Там у ранні ранкові години йшов сильний дощ. Через це підтоплено багато доріг і людям складно надати допомогу. В Любовії вода зруйнувала один міст, а ще один може впасти. Про це розповів керівник управління пожежно-рятувальних підрозділів та цивільного захисту Горан Ніколіч.
У Любовії затопило 700 будинків, евакуювали 70 домогосподарств. Через рясні дощі, які спричинили багато проблем, надзвичайний стан оголосили у таких муніципалітетах:
- Осечина;
- Крупань;
- Лозниця;
- Любовія;
- Малі Зворник;
- Аріле;
- Коджерич.
Варто зазначити, що дощі вже поступово вщухають. Тож найближчим часом синоптики обіцяють покращення ситуації.