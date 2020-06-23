Західну частину Сербії вкрили рясні дощі, які спричинили затоплення кількох сотень будинків. Сотні гектарів угідь вкрила велика вода. Через це 7 муніципалітетів оголосили надзвичайний стан.

З найбільш уражених зон евакуювали кілька сотень людей, повідомляють на сайті b92.

Зверніть увагу Потоп у Москві: сильна злива з градом затопила вулиці та станції метро – відео, фото

Ситуація дуже критична саме у містах Любовія і Гуча. Там у ранні ранкові години йшов сильний дощ. Через це підтоплено багато доріг і людям складно надати допомогу. В Любовії вода зруйнувала один міст, а ще один може впасти. Про це розповів керівник управління пожежно-рятувальних підрозділів та цивільного захисту Горан Ніколіч.

У Любовії затопило 700 будинків, евакуювали 70 домогосподарств. Через рясні дощі, які спричинили багато проблем, надзвичайний стан оголосили у таких муніципалітетах:

Осечина;

Крупань;

Лозниця;

Любовія;

Малі Зворник;

Аріле;

Коджерич.

Loznica, Mali Zvornik, Ljubovija, Krupnanj i Koceljeva: vanredna situacija zbog velike količine padavina i izlivanja pojedinih reka i potoka.

Prekid #saobraćaja na više putnih pravaca. pic.twitter.com/NTcyowqjsd — Zoran Selenić (@selenicz) June 22, 2020

Варто зазначити, що дощі вже поступово вщухають. Тож найближчим часом синоптики обіцяють покращення ситуації.