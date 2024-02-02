В ГПСУ поблагодарили собратьев из ГУР МО за то, что восстановили историческую справедливость. Там также отметили, что затопленный “Ивановец” в 2014 году уже встречался с нашей Морской охраной.

Смотрите также Оружие "тотальной войны": что известно о российских "Москитах", которые добили катер "Ивановец"

Пограничники показали архивное фото

"Ивановец" встретился с катером Морской охраны в Балаклавской бухте в феврале 2014 года. Он был вооружен противокорабельными ракетами и угрожал небольшому катеру Морской охраны.

А пограничный катер, хоть и малый, но излучает непокорность и уверенность, что все будет Украина, – отметили в ГПСУ.

На фото действительно контраст между судами поражает.



"Ивановец" угрожал украинскому кораблю

Гуменюк прокомментировала потопление "Ивановца"