У ДПСУ подякували побратимам з ГУР МО за те, що відновили історичну справедливість. Там також зазначили, що затоплений "Івановєц" у 2014 році вже зустрічався із нашою Морською охороною.
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Прикордонники показали архівне фото
"Івановєц" зустрівся із катером Морської охорони у Балаклавській бухті у лютому 2014 року. Він був озброєний протикорабельними ракетами та погрожував невеликому катеру Морської охорони.
А прикордонний катер, хоч і малий, але випромінює нескореність і впевненість, що все буде Україна, – наголосили у ДПСУ.
На фото дійсно контраст між розмірами суден вражає.
"Івановєц" погрожував українському кораблю
Гуменюк прокоментувала потоплення "Івановца"
- Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк у етері телемарафону розповіла, що у Росії досі триває пошуково – рятувальна операція на місці потоплення "Івановца". Тому, за її словами, поки ми не можемо говорити про результати роботи наших розвідників.
- Гуменюк наголосила, що рано чи пізно інформація про втрати ворога все одно з'явиться. Вона сказала, що орієнтуватись потрібно на 40 одиниць особового складу, адже корабель перебував на бойовому чергуванні.
- За словами речниці, чергування у західній частині окупованого півострова небезпечне для ворога.