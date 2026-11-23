БЭКи провели атаку на конвой российских судов, перевозивших бронетехнику в Средиземное море. В результате операции был поражен ролкер ASCALON, а военный корвет "Меркурий" пошел ко дну.

Как сообщает Exilenova+, 15 – 16 октября российские грузовые суда ASCALON, LADY D и ANASTASIIA загружали на военно-морской базе в Калининградской области значительную партию военной техники.

Что перевозили российские корабли?

На борт брали боевые машины пехоты, бронеавтомобили класса MRAP, транспортные средства обеспечения и грузовики для перевозки личного состава.

К концу октября суда покинули Балтийск и направились в сторону Средиземного моря. В ноябре Силы обороны Украины перехватили морской караван противника на маршруте следования.



Анализ атаки / Exilenova+

Атака морских дронов и потери флота

По предварительной информации, ролкер ASCALON был поврежден в результате прямой атаки украинских морских беспилотников. В то же время поразить грузовое судно ANASTASIIA не удалось.

Самой большой потерей для оккупантов стал российский корвет "Меркурий", сопровождавший транспортные суда. Корабль был потоплен в ходе боевых действий беспилотных катеров.

Серия ударов по балтийской логистике России

Морская операция стала продолжением последовательных ударов по военно-транспортным возможностям противника. Накануне в водах Финского залива горел борт "Sparta II", который был поражен беспилотным летательным аппаратом.

Днем ранее под результативный удар украинских сил попал сам порт в Балтийске Калининградской области. Силы обороны продемонстрировали полную уязвимость российских военных перевозок как на суше, так и в открытом море.