Удары по кораблям России: суда были загружены большим количеством техники, – OSINT
БЭКи провели атаку на конвой российских судов, перевозивших бронетехнику в Средиземное море. В результате операции был поражен ролкер ASCALON, а военный корвет "Меркурий" пошел ко дну.
Как сообщает Exilenova+, 15 – 16 октября российские грузовые суда ASCALON, LADY D и ANASTASIIA загружали на военно-морской базе в Калининградской области значительную партию военной техники.
Что перевозили российские корабли?
На борт брали боевые машины пехоты, бронеавтомобили класса MRAP, транспортные средства обеспечения и грузовики для перевозки личного состава.
К концу октября суда покинули Балтийск и направились в сторону Средиземного моря. В ноябре Силы обороны Украины перехватили морской караван противника на маршруте следования.
Анализ атаки / Exilenova+
Атака морских дронов и потери флота
По предварительной информации, ролкер ASCALON был поврежден в результате прямой атаки украинских морских беспилотников. В то же время поразить грузовое судно ANASTASIIA не удалось.
Самой большой потерей для оккупантов стал российский корвет "Меркурий", сопровождавший транспортные суда. Корабль был потоплен в ходе боевых действий беспилотных катеров.
Серия ударов по балтийской логистике России
Морская операция стала продолжением последовательных ударов по военно-транспортным возможностям противника. Накануне в водах Финского залива горел борт "Sparta II", который был поражен беспилотным летательным аппаратом.
Днем ранее под результативный удар украинских сил попал сам порт в Балтийске Калининградской области. Силы обороны продемонстрировали полную уязвимость российских военных перевозок как на суше, так и в открытом море.