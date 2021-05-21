Или же израильская система: чтобы в Вооруженных силах служили все, без исключения. Такое мнение в эфире программы "6/9" высказал депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев.

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По его словам, в армии обороны Израиля служат все граждане, даже те, которые имеют проблемы со здоровьем. Ведь это долг народа и его честь.

Я убежден, что можно (повторить израильскую модель – 24 канал). Я убежден, что оно так и будет,

– подчеркнул Потураев.

Он отметил, что ситуация в Украине была очень похожей на израильскую. Но потом началась война и времена, когда историю начали забывать. Только сейчас ее вернули и отрефлексировали.

На пути к сохранению Украины – 2 модели

То есть, как отметил депутат, если украинцы хотят сохранить свое государство, то на пути к этому есть 2 варианта:

или использовать израильскую модель, когда служат абсолютно все;

или контрактная армия и территориальная оборона, в которой необходимо пройти выучку. И если враг придет, то эти части территориальной обороны быстро мобилизуются.

"Первым шагом должно стать принятие закона о теробороне. Думаю, мы примем его до конца 2021 года", – считает Потураев.

Принятие закона о теробороне: что известно

Законопроект о теробороне Украины зарегистрировали в парламенте 16 декабря 2020 года.

С 21 декабря того же года законопроект находится на рассмотрении в Комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Соответствующий проект закона предусматривает создание надежной системы обороны Украины.

Нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский заявил, что ВР может принять законопроект в первом чтении до конца пятой сессии, которая продлится до июля 2021 года.

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