Або ж ізраїльська система: щоб у збройних силах служили всі, без винятку. Таку думку в ефірі програми "6/9" висловив депутат від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв.

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За його словами, в армії оборони Ізраїлю служать всі громадяни, навіть ті, які мають проблеми зі здоров'ям. Адже це борг народу та його честь.

Я переконаний, що можна (повторити ізраїльську модель – 24 канал). Я переконаний, що воно так і буде,

– наголосив Потураєв.

Він зауважив, що ситуація в Україні була дуже схожою на ізраїльську. Але потім почалась війна і часи, коли історію почали забувати. Тільки зараз її повернули та відрефлексували.

На шляху до збереження України – 2 моделі

Тобто, як відзначив депутат, якщо українці хочуть зберегти свою державу, то на шляху до цього є 2 варіанти:

або використати ізраїльську модель, коли служать абсолютно всі;

або контрактна армія і територіальна оборона, в якій необхідно пройти вишкіл. І якщо ворог прийде, то ці частини територіальної оборони швидко мобілізуються.

"Першим кроком має стати ухвалення закону про тероборону. Думаю, ми ухвалимо його до кінця 2021 року", – вважає Потураєв.

Ухвалення закону про тероборону: що відомо

Законопроєкт про тероборону України зареєстрували у парламенті 16 грудня 2020 року.

З 21 грудня того ж року законопроєкт перебуває на розгляді в Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Відповідний проєкт закону передбачає створення надійної системи оборони України.

Нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський заявив, що ВР може ухвалити законопроєкт в першому читанні до кінця п'ятої сесії, яка триватиме до липня 2021 року.

Повний випуск програми "6/9": дивіться відео