Такое мнение в эфире программы "6/9" высказал депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев. Он вместе с ведущими Дарьей Кудимовой и Артемом Овдиенко говорил о рейтинге Зеленского и деолигархизации.

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О шансах Зеленского на выборах

На сегодня шансы Зеленского – 100%. То есть, если бы выборы (состоялись – 24 канал) в следующее воскресенье или даже через 2 недели, то Зеленский 100%, без всяких возражений, стал бы президентом Украины. Сегодня (20 мая – 24 канал) вышло исследование группы "Рейтинг".

Владимиру Зеленскому еще 3 года управлять страной. Конечно, если он не наломает дров, а я убежден, что он этого не сделает, то у него шансы есть.

Другое дело – как вы помните, он обещал, что идет на один срок. Когда он говорил это на старте, то не был политиком. А сейчас он уже политик, и это не плохо. Президент Украины не может оставаться простым парнем из Кривого рога, он должен стать политиком национального значения, и он им стал. Поэтому он дает политический ответ.

Справка. Согласно данным соцгруппы "Рейтинг", если бы в ближайшее время в Украине состоялись выборы президента, то более 30% избирателей отдали бы свои голоса за Владимира Зеленского.

Я бы хотел, чтобы у Зеленского за 3 года появился достойный конкурент, с которым было бы очень трудно конкурировать. Так же как и появился Зеленский 2 года назад и старые элиты чуть не ушли в небытие. Если бы тогда Вакарчук (Святослав – 24 канал) пошел на президентские выборы, я до сих пор убежден, во втором туре были бы Вакарчук и Зеленский.

Сейчас у Зеленского примерно 36% поддержки, которые он получил в первом туре. А это и есть так называемое электоральное ядро. Он, в отличие от всех украинских президентов, в конце второго года каденции сохранил электоральное ядро. Это феноменальный успех.

Ядро потерять на самом деле трудно: нужно очень предать ожидания и надежды, доверие избирателей. Зеленский заканчивает второй срок каденции с тем самым ядром, которое имел в начале.

Полный выпуск программы "6/9": смотрите видео

О деолигархизации

Найдутся голоса от тех групп и фракций (за законопроект о статусе олигарха – 24 канал), которых считают под влиянием олигархов. Я убежден, что голосов хватит.

Если действительно подчистят мелкие детали толком, то через неделю он появится в парламенте. В любом случае его опубликуют. На сколько я услышал и понял, он достаточно радикален. Поэтому я даже ничего не буду анонсировать, чтобы политически не создать проблем.

К теме Закон является достаточно радикальным, – Потураев о деолигархизации

На пресс-конференции президент сам сказал, что этот закон даст возможность на абсолютно прозрачный, четкий, спокойный выбор. Если ты хочешь быть крупным бизнесменом, то оставайся, работай, развивайся, создавай новые рабочие места. Если ты хочешь влиять на политику и медиа, манипулировать в своих целях обществом, то этот другой путь, там будут проблемы.

О Порошенко

Это (закрытие каналов – 24 канал) точно не о Петра Порошенко. В таком смысле это может быть и о Викторе Пинчуке и Игоре Коломойском, и о Ринате Ахметове. Потому что если брать уже медиа вес, то Петр Порошенко с его двумя каналами и близко не стоит в смысле влияния, сравнивая с другими олигархами.