По словам Потураева, Зеленский будет руководить страной еще в течение 3 лет. Как отметил депутат, если он не наломает дров и будет иметь желание баллотироваться снова, то будет иметь все шансы на победу.
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Потураев заметил, что перед избирательной кампанией в 2019 году Зеленский еще не был политиком. Однако сейчас ситуация изменилась.
Если бы выборы были в ближайшее воскресенье или даже через 2 недели, то Владимир Зеленский 100%, без возражений, стал бы президентом Украины,
– подчеркнул нардеп.
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Второй срок Зеленского: что известно
- Владимир Зеленский впервые заговорил о своем втором сроке во время пресс-конференции 20 мая 2020 года. Тогда президент сказал, что подумает над этим.
- Члены партии "Слуга народа" заявили, что будут просить Зеленского вновь принять участие в выборах главы государства. Однако соответствующее решение политик будет принимать сам.
- Уже во время пресс-конференции в 2021 году Зеленский отметил, что пока рано говорить о втором президентском сроке.
- Стоит заметить, что в начале своей каденции действующий президент убеждал, что идет только на 1 срок.