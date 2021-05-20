По словам Потураева, Зеленский будет руководить страной еще в течение 3 лет. Как отметил депутат, если он не наломает дров и будет иметь желание баллотироваться снова, то будет иметь все шансы на победу.

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Потураев заметил, что перед избирательной кампанией в 2019 году Зеленский еще не был политиком. Однако сейчас ситуация изменилась.

Если бы выборы были в ближайшее воскресенье или даже через 2 недели, то Владимир Зеленский 100%, без возражений, стал бы президентом Украины,

– подчеркнул нардеп.

Обратите внимание! По данным соцгруппы "Рейтинг", если бы в ближайшее время в Украине состоялись выборы президента, то более 30% избирателей отдали бы свои голоса за Владимира Зеленского. На втором месте находится Петр Порошенко, а на третьем – Юрий Бойко.

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