За словами Потураєва, Зеленський керуватиме країною ще протягом 3 років. Як зауважив депутат, якщо він не наламає дров й матиме бажання балотуватися знову, то матиме усі шанси на перемогу.
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Потураєв зауважив, що перед виборчою кампанією у 2019 році Зеленський ще не був політиком. Однак зараз ситуація змінилася.
Якби вибори були наступної неділі або навіть через 2 тижні, то Володимир Зеленський 100%, без жодних заперечень став би президентом України,
– наголосив нардеп.
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Другий термін Зеленського: що відомо
- Володимир Зеленський вперше заговорив про свою другу каденцію під час пресконференції 20 травня 2020 року. Тоді президент сказав, що подумає над цим.
- Члени партії "Слуга народу" заявили, що проситимуть Зеленського знову взяти участь у виборах глави держави. Однак відповідне рішення політик схвалюватиме сам.
- Вже під час пресконференції у 2021 році Зеленський наголосив, що поки зарано говорити про другий президентський термін.
- Варто зауважити, що на початку своєї каденції чинний президент переконував, що йде лише на 1 термін.