За словами Потураєва, Зеленський керуватиме країною ще протягом 3 років. Як зауважив депутат, якщо він не наламає дров й матиме бажання балотуватися знову, то матиме усі шанси на перемогу.

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Потураєв зауважив, що перед виборчою кампанією у 2019 році Зеленський ще не був політиком. Однак зараз ситуація змінилася.

Якби вибори були наступної неділі або навіть через 2 тижні, то Володимир Зеленський 100%, без жодних заперечень став би президентом України,

– наголосив нардеп.

Зверніть увагу! За даними соцгрупи "Рейтинг", якби найближчим часом в Україні відбулися вибори президента, то понад 30% виборців віддали б свої голоси за Володимира Зеленського. На другому місці перебуває Петро Порошенко, а на третьому – Юрій Бойко.

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