Такое мнение в эфире программы "6/9" высказал депутат от "Слуги народа" Никита Потураев. И добавил: если бы выборы главы государства проходили сейчас, Зеленский снова одержал бы победу.

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"Я бы хотел, чтобы у президента за 3 года появился достойный конкурент. С которым было бы очень трудно конкурировать", – подчеркнул нардеп.

Он вспомнил, что когда в 2019 году Зеленский появился, старые политические элиты чуть не ушли в небытие. И предположил, результат первого тура был бы другой, если бы на президентские выборы пошел Святослав Вакарчук.

Если бы тогда Вакарчук пошел на президентские выборы, я до сих пор убежден, во втором туре были бы он и Зеленский. Хотя Зеленский и выигрывал по социологическим моделям,

– рассказал Потураев.

По словам депутата, это бы радикально изменило политический ландшафт. И это бы обусловило иное качество украинской политики.

"Если Зеленский пойдет на второй срок, я бы очень хотел, чтобы у него появился действительно мощный конкурент. Хотя бы один", – подчеркнул он.

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