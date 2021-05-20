О новых президентских выборах говорить не следует, когда еще даже не прошло половины каденции действующего главы государства. Об этом Владимир Зеленский сообщил во время пресс-конференции 20 мая.

Главное здесь Пресс-конференция Владимира Зеленского: о чем говорил президент

Зеленский считает, что за каденцию успеет много

Я считаю, что мы многое успеем, есть много обещаний и я не хочу, чтобы они остались в истории, как обещания. Мое желание идти на второй срок будет очень зависеть от желания общества,

– пояснил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что ему сложно бороться с многолетними коррупционными вертикалями. Зеленский говорит, что он хочет быть лучше, чем все предыдущие президенты.

Глава государства хочет быть лучше, чем его предшественники

Я считаю, что Украина – достойна, чтобы каждый следующий президент был лучше, чем предыдущий. Я уверен, что после меня будет еще лучший президент,

– сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что только в случае, если Украина будет смотреть вперед, она сможет находиться на уровне других европейских государств.

Интересно! Также Зеленский отметил, что решение об участии в выборах президента зависит и от его семьи.

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Коротко о пресс-конференции Зеленского: