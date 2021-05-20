О новых президентских выборах говорить не следует, когда еще даже не прошло половины каденции действующего главы государства. Об этом Владимир Зеленский сообщил во время пресс-конференции 20 мая.
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Зеленский считает, что за каденцию успеет много
Я считаю, что мы многое успеем, есть много обещаний и я не хочу, чтобы они остались в истории, как обещания. Мое желание идти на второй срок будет очень зависеть от желания общества,
– пояснил Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что ему сложно бороться с многолетними коррупционными вертикалями. Зеленский говорит, что он хочет быть лучше, чем все предыдущие президенты.
Глава государства хочет быть лучше, чем его предшественники
Я считаю, что Украина – достойна, чтобы каждый следующий президент был лучше, чем предыдущий. Я уверен, что после меня будет еще лучший президент,
– сказал глава государства.
Зеленский подчеркнул, что только в случае, если Украина будет смотреть вперед, она сможет находиться на уровне других европейских государств.
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Коротко о пресс-конференции Зеленского:
- Пресс-конференция состоялась 20 мая в ангаре ГП "Антонов"
- На мероприятие аккредитовали 100 СМИ и около 200 журналистов.
- Общение главы государства с представителями медиа длилось около 3 часов.