Зеленский подчеркнул, что чиновники могут там жить только тогда, пока они работают. Поэтому и попросил ревизию зданий.

Важно Пресс-конференция Владимира Зеленского: о чем говорит президент

Я нормально отношусь, но там живут дети этих чиновников, их родственники и даже друзья,

– сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что они должны уехать. Потом власть представит концепцию, кто и при каких условиях сможет там жить.

"Вместо них не заедут люди, связанные со мной", – добавил Зеленский.

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