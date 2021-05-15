Бывший генпрокурор Святослав Пискун рассказал, что с ним в одностороннем порядке расторгли договор аренды государственной дачи. С решением он соглашается.

Об этом Пискун заявил в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера". Также он добавил, что дачу в аренду он получил еще в 2002 году.

Интересно Новые санкции и земли в Конча-Заспе: обращение Зеленского по итогам заседания СНБО

Экс-генпрокурор о государственной даче

"Если президент считает, что мне там нельзя жить и разорвали в одностороннем порядке со мной договор аренды, а не пользования. Поэтому я согласен с решением президента и, конечно, я оттуда съеду", – заявил Святослав Пискун.

По его словам, договор аренды дачи он получил после утверждения Кабмином вместе с другими высокопоставленными чиновниками, такими как председатель Верховного Суда, председатель Высшего хозяйственного суда и другими.

"Но ведь это аренда, и я ее платил, до вчерашнего дня... Я буду съезжать. Распоряжение принесли, что мне надо оттуда выбраться, я и выбираюсь", – подытожил бывший генпрокурор.

Кто такой Святослав Пискун Политический деятель, по образованию юрист, генерал-лейтенант налоговой милиции. Он трижды работал на должности генпрокурора:



В 2002-2003 годах при президенстве Кучмы. Уволен за "чрезмерную политизацию органа в целом и создание собственного политического имиджа".



В 2004 году через суд вернул себе должность, но в 2005 году его отставку инициировал Ющенко, который был недоволен его работой.



В 2007 году был генпрокурором месяц. Официальная причина – не сдал мандат нардепа в течение 20 дней. Дважды был нардепом в 2006 и 2007 годах по списку "Партии регионов", но оставался беспартийным.



В июле – августе 2020 года был советником генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.



Источник: Лига.Досье

Что этому предшествовало