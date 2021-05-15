Я оттуда съеду, – экс-генпрокурор Пискун говорит, что его выселили с государственной дачи
Бывший генпрокурор Святослав Пискун рассказал, что с ним в одностороннем порядке расторгли договор аренды государственной дачи. С решением он соглашается.
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
Об этом Пискун заявил в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера". Также он добавил, что дачу в аренду он получил еще в 2002 году.
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Экс-генпрокурор о государственной даче
"Если президент считает, что мне там нельзя жить и разорвали в одностороннем порядке со мной договор аренды, а не пользования. Поэтому я согласен с решением президента и, конечно, я оттуда съеду", – заявил Святослав Пискун.
По его словам, договор аренды дачи он получил после утверждения Кабмином вместе с другими высокопоставленными чиновниками, такими как председатель Верховного Суда, председатель Высшего хозяйственного суда и другими.
"Но ведь это аренда, и я ее платил, до вчерашнего дня... Я буду съезжать. Распоряжение принесли, что мне надо оттуда выбраться, я и выбираюсь", – подытожил бывший генпрокурор.
Кто такой Святослав Пискун
Политический деятель, по образованию юрист, генерал-лейтенант налоговой милиции. Он трижды работал на должности генпрокурора:
В 2002-2003 годах при президенстве Кучмы. Уволен за "чрезмерную политизацию органа в целом и создание собственного политического имиджа".
В 2004 году через суд вернул себе должность, но в 2005 году его отставку инициировал Ющенко, который был недоволен его работой.
В 2007 году был генпрокурором месяц. Официальная причина – не сдал мандат нардепа в течение 20 дней. Дважды был нардепом в 2006 и 2007 годах по списку "Партии регионов", но оставался беспартийным.
В июле – августе 2020 года был советником генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.
Источник: Лига.Досье
Что этому предшествовало
- 13 мая состоялось очередное заседание СНБО, на котором рассмотрели вопросы государственных земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице, а также людей, в пользовании которых они находятся.
- Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу провести аудит земель и резиденций и установить список людей, которые там живут и при каких условиях получили это право. Он анонсировал "великое переселение народов".
- В частности вспомнил о людях по фамилии Пискун, Ландик, Васюник; министров времен Януковича – Дмитрия Табачника и Раису Богатыреву; вице-премьера времен Порошенко – Геннадия Зубко; директора департамента корпорации "Богдан" – Александра Ильина.
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