Колишній генпрокурор Святослав Піскун розповів, що з ним в односторонньому порядку розірвали договір оренди державної дачі. З рішенням він погоджується.

Про це Піскун заявив в ефірі шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Також він додав, що дачу в оренду він отримав ще у 2002 році.

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Ексгенпрокурор про державну дачу

"Якщо президент вважає, що мені там не можна жити і розірвали в односторонньому порядку зі мною договір оренди, а не користування. Тому, я погоджуюсь із рішенням президента, і звичайно я звідти з’їду", – заявив Святослав Піскун.

За його словами, договір оренди дачі він отримав після затвердження Кабміном разом з іншими високопосадовцями, такими як голова Верховного Суду, голова Вищого господарського суду тощо.

"Але ж це оренда, і я її платив, до вчорашнього дня... Я буду з’їжджати. Розпорядження принесли, що мені треба звідти вибратись, я і вибираюсь", – підсумував колишній генпрокурор.

Що цьому передувало

13 травня відбулось чергове засідання РНБО, на якому розглянули питання державних земель та будинків у Конча-Заспі й Пущі-Водиці, а також людей, у користуванні яких вони перебувають.

Володимир Зеленський заявив, що поставив завдання провести аудит земель і резиденцій та встановити перелік людей, які там живуть та за яких умов отримали це право. Він анонсував "велике переселення цих народів".

Зокрема згадав про людей на прізвище Піскун, Ландік, Васюник; міністрів часів Януковича – Дмитра Табачника та Раїсу Богатирьову; віцепрем'єра часів Порошенка – Геннадія Зубка; директора департаменту корпорації "Богдан" – Олександра Ільїна.