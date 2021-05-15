Я звідти з'їду, – ексгенпрокурор Піскун каже, що його виселили з державної дачі
Колишній генпрокурор Святослав Піскун розповів, що з ним в односторонньому порядку розірвали договір оренди державної дачі. З рішенням він погоджується.
Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
Про це Піскун заявив в ефірі шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Також він додав, що дачу в оренду він отримав ще у 2002 році.
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Ексгенпрокурор про державну дачу
"Якщо президент вважає, що мені там не можна жити і розірвали в односторонньому порядку зі мною договір оренди, а не користування. Тому, я погоджуюсь із рішенням президента, і звичайно я звідти з’їду", – заявив Святослав Піскун.
За його словами, договір оренди дачі він отримав після затвердження Кабміном разом з іншими високопосадовцями, такими як голова Верховного Суду, голова Вищого господарського суду тощо.
"Але ж це оренда, і я її платив, до вчорашнього дня... Я буду з’їжджати. Розпорядження принесли, що мені треба звідти вибратись, я і вибираюсь", – підсумував колишній генпрокурор.
Що цьому передувало
- 13 травня відбулось чергове засідання РНБО, на якому розглянули питання державних земель та будинків у Конча-Заспі й Пущі-Водиці, а також людей, у користуванні яких вони перебувають.
- Володимир Зеленський заявив, що поставив завдання провести аудит земель і резиденцій та встановити перелік людей, які там живуть та за яких умов отримали це право. Він анонсував "велике переселення цих народів".
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Зокрема згадав про людей на прізвище Піскун, Ландік, Васюник; міністрів часів Януковича – Дмитра Табачника та Раїсу Богатирьову; віцепрем'єра часів Порошенка – Геннадія Зубка; директора департаменту корпорації "Богдан" – Олександра Ільїна.
Хто такий Святослав Піскун
Політичний діяч, за освітою юрист, генерал-лейтенант податкової міліції. Він тричі працював на посаді генпрокурора:
У 2002 – 2003 роках за президенства Кучми. Звільнений за "надмірну політизацію органу загалом і створення власного політичного іміджу".
У 2004 році через суд повернув собі посаду, але у 2005 році його відставку ініціював Ющенко, який був незадоволений його роботою.
У 2007 році був генпрокурором місяць. Офіційна причина – не здав мандат нардепа протягом 20 днів. Двічі був нардепом у 2006 та 2007 роках за списком Партії регіонів, але залишався безпартійним.
У липні – серпні 2020 року був радником генпрокурора України Ірини Венедиктової.
Джерело: Ліга.Досье
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