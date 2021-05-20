Его каналы точно не закроют. Такое мнение в эфире программы "6/9" высказал депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев.

Обратите внимание Я уже стал его приговором, – Зеленский о Порошенко

По его словам, в этом смысле это может быть и про Виктора Пинчука, и про Игоря Коломойского, и про Рината Ахметова.

Это точно не про Петра Порошенко,

– отметил Потураев.

Он отметил, что если принимать во внимание "вес медиа", то Порошенко со своими каналами и близко не стоит в смысле влияния, по сравнению с другими олигархами.

Кстати говоря! Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в феврале заявил, что стал официальным владельцем телеканала "Прямой".

"Там (в законе Зеленского про олигарха – 24 канал) все решается только через экономику: не через медиа или влияние на журналистов, а сугубо через экономическим показатели", – добавил Потураев.

Напомним, что Зеленский анонсировал законопроект о статусе олигарха. По его словам, задача закона – не дать олигархам в результате превратиться в обычных крупных бизнесменов.

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