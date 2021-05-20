Його канали точно не закриють. Таку думку в ефірі програми "6/9" висловив депутат від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв.

Зверніть увагу Я вже став його вироком, – Зеленський про Порошенка

За його словами, в такому сенсі це може бути і про Віктора Пінчука, і про Ігоря Коломойського, і про Ріната Ахметова.

Це точно не про Петра Порошенка,

– наголосив Потураєв.

Він зауважив, що якщо брати до уваги "вагу медіа", то Порошенко зі своїми каналами і близько не стоїть в сенсі впливу, порівнюючи з іншими олігархами.

До речі! Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в лютому заявив, що став офіційним власником телеканалу "Прямий".

"Там (в законі Зеленського про олігарха – 24 канал) все вирішується тільки через економіку: не через медіа чи вплив на журналістів, а суто через економічні показники", – додав Потураєв.

Нагадаємо, що Зеленський анонсував законопроєкт про статус олігарха. За його словами, завдання закону – не дати олігархам в результаті перетворитися на звичайних великих бізнесменів.

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