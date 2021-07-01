Повалены деревья и сорваны крыши: на Волыни разгулялась непогода
1 июля 2021 , 20:39Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Лучане"
В обед 1 июля Владимир-Волынский, что на Волыни, накрыла непогода. Она наделала много бед, затопив улицы и повалив деревья.
В результате бури в городе упало несколько деревьев. Из-за больших порывов ветра на дороги города попадали ветви, оборвало провода и сорвало крыши.
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Какие улицы Владимира-Волынского пострадали от непогоды
- На Площади Героев летали элементы кровли. Также ветер сорвал часть крыши с отеля.
- На улице Устилужской на микроавтобус упало дерево.
- В парке Славянском ветер повалил деревья на пешеходные дорожки, повредил фонари.
Спасатели ликвидируют последствия непогоды.
Непогода натворила бед на Волыни / Фото телеграм-канал "Лучане", "Твой Владимир"
Какой будет погода в ближайшие дни
- Западную Украину накрыли аномальные ливни и грозы. Такая непогода каждый раз доставляет немало убытков людям. Однако не стоит надеяться, что она уже не повторится в ближайшие дни.
- Как рассказала синоптик Вера Балабух, Украина вступает в опасный период, когда наблюдается больше всего ливней, градов и шквала, а потому 2021 год тоже не является исключением.
- Циклон будет присутствовать еще 2 – 3 июля, а затем будет отступать и погода на Западе станет устойчивой.