Очевидцы сообщили, что 19 октября к солисту Мариинского театра на улице подошли трое полицейских, которые требовали показать документы, мол, похожий на него человек находится в розыске. Появилось видео его задержания.
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Пострадавший заявил о травмировании
Коротича начали силой заталкивать в полицейский автобус после того, как он сказал, что не взял с собой паспорт.
По словам Виктора Коротича, он пытался показать полицейским свое фото на официальном сайте Мариинского театра. Также мужчина объяснял, что не может поехать в отделение, поскольку не успеет на свой спектакль.
Несмотря на это силовики доставили Коротича в отделение и завели в отношении него административное дело о "неповиновении сотрудникам правоохранительных органов".
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Задержанный Виктор Коротич заявил о травмах в результате действий силовиков. Он собирается подать жалобу против полицейских.
Что известно о Коротиче
- В 2005 году Виктор Коротич окончил Донецкую государственную музыкальную академию имени Прокофьева. Он начинал карьеру в Донецком театре оперы и балета имени Соловьяненко.
- В Мариинский театр Коротич пришел в 2007 году. С 2015 года является солистом оперной труппы.
- Певец участвовал во многих ключевых спектаклях театра, среди которых "Пиковая дама", "Травиата" и "Свадьба Фигаро".