Очевидцы сообщили, что 19 октября к солисту Мариинского театра на улице подошли трое полицейских, которые требовали показать документы, мол, похожий на него человек находится в розыске. Появилось видео его задержания.

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Пострадавший заявил о травмировании

Коротича начали силой заталкивать в полицейский автобус после того, как он сказал, что не взял с собой паспорт.

По словам Виктора Коротича, он пытался показать полицейским свое фото на официальном сайте Мариинского театра. Также мужчина объяснял, что не может поехать в отделение, поскольку не успеет на свой спектакль.

Несмотря на это силовики доставили Коротича в отделение и завели в отношении него административное дело о "неповиновении сотрудникам правоохранительных органов".

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Задержанный Виктор Коротич заявил о травмах в результате действий силовиков. Он собирается подать жалобу против полицейских.

Что известно о Коротиче