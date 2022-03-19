Поверните оружие в другую сторону, Путин даже не забирает трупы, – российский пленник о войне

Российский военнопленный Игорь Руденко во время пресс-конференции обратился к военнослужащим РФ, в частности, к тем, кто остался в его воинской части.

Он сказал, что будет бороться и распространять информацию и правду об этой войне по всему миру. Ведь Россия отправила срочников на эту бессмысленную войну как "пушечное мясо".

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Услышьте меня. Не нападайте на народ Украины. Поверните оружие в другую сторону, вы можете это сделать, – призвал Руденко.

Он сказал, что в дальнейшем будет продолжать распространять правду среди всех военнослужащих. Он признал, что ошибся, но призывает других не повторять эти ошибки.

Если у вас еще осталась честь, уберите свои войска. Не дайте им погибнуть. Путину мы не нужны. Он даже не забирает трупы. Их просто сбрасывают в братские могилы. Это тяжело видеть,

– сказал военнопленный.

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