Повесился заместитель командира Президентского полка Путина

Романа Лотвина, заместителя командира российского Президентского полка, нашли мертвым. Случилось это в Москве в субботу, 7 декабря. По предварительным данным следствия, Лотвин повесился.

Тело высокопоставленного военного и приближенного к российскому президенту Владимиру Путину Романа Лотвина обнаружили в его квартире на улице Менжинского в Москве. Об этом сообщил телеграмм канал Mash.

Заметим, 16 ноября в России загадочно умер известный молодой политик Никита Исаев

Офицеру было 47 лет. Известно, что он занимался работой с личным составом Президентского полка Путина. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид – Лотвин повесился.

Твиттер канала Baza сообщил, что предсмертной записки Лотвин не оставлял. До того дня, по словам жены, Лотвин мало спал, потому что активно готовился к аттестации.

В Москве погиб замкомандира Президентского полка ФСО Роман Лотвин. Он совершил самоубийство.



По словам жены, последнее время Лотвин готовился к атестации на работе и часто не спал.



Предсмертной записки он не оставил. pic.twitter.com/mpgM4xywha — baza (@bazabazon) December 7, 2019

Краснознаменный ордена Октябрьской Революции Президентский полк – это российская военная часть в составе Федеральной службы охраны Российской Федерации.



У части – специфические задачи: она обеспечивает охрану Кремля, официальной резиденции Владимира Путина, а также организует безопасность проведения протокольных мероприятий на высшем государственном уровне.