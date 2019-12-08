Повесился заместитель командира Президентского полка Путина
Романа Лотвина, заместителя командира российского Президентского полка, нашли мертвым. Случилось это в Москве в субботу, 7 декабря. По предварительным данным следствия, Лотвин повесился.
Тело высокопоставленного военного и приближенного к российскому президенту Владимиру Путину Романа Лотвина обнаружили в его квартире на улице Менжинского в Москве. Об этом сообщил телеграмм канал Mash.
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Офицеру было 47 лет. Известно, что он занимался работой с личным составом Президентского полка Путина. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид – Лотвин повесился.
Твиттер канала Baza сообщил, что предсмертной записки Лотвин не оставлял. До того дня, по словам жены, Лотвин мало спал, потому что активно готовился к аттестации.
Краснознаменный ордена Октябрьской Революции Президентский полк – это российская военная часть в составе Федеральной службы охраны Российской Федерации.
У части – специфические задачи: она обеспечивает охрану Кремля, официальной резиденции Владимира Путина, а также организует безопасность проведения протокольных мероприятий на высшем государственном уровне.
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