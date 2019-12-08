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      Повісився заступник командира Президентського полку Путіна

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      Ще одна загадкова смерть наближеної до Путіна людини / Колаж 24 каналу

      Романа Лотвіна, заступника командира російського Президентського полку, знайшли мертвим. Трапилося це у Москві в суботу, 7 грудня. За попередніми даними слідства, Лотвін повісився.

      Тіло високопоставленого військового та наближеного до російського президента Володимира Путіна Романа Лотвіна виявили в його квартирі на вулиці Менжинського у Москві. Про це повідомив телеграм-канал Mash.

      Зауважимо, 16 листопада у Росії загадково помер відомий молодий політик Нікіта Ісаєв

      Офіцеру було 47 років. Відомо, що він займався роботою з особовим складом Президентського полку Путіна. За попередніми даними, причиною смерті став суїцид – Лотвін повісився. 

      Твіттер каналу Baza повідомив, що передсмертної записки Лотвін не залишав. До цього дня, за словами дружини, Лотвін мало спав, бо активно готувався до атестації.

      Червонопрапорний ордена Жовтневої Революції Президентський полк – це російська військова частина у складі Федеральної служби охорони Російської Федерації.

      У частини – специфічні завдання: вона забезпечує охорону Кремля, офіційної резиденції Володимира Путіна, а також організовує безпеку проведення протокольних заходів на вищому державному рівні. 

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Росії Володимир Путін
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