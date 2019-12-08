Повісився заступник командира Президентського полку Путіна

Романа Лотвіна, заступника командира російського Президентського полку, знайшли мертвим. Трапилося це у Москві в суботу, 7 грудня. За попередніми даними слідства, Лотвін повісився.

Тіло високопоставленого військового та наближеного до російського президента Володимира Путіна Романа Лотвіна виявили в його квартирі на вулиці Менжинського у Москві. Про це повідомив телеграм-канал Mash.

Зауважимо, 16 листопада у Росії загадково помер відомий молодий політик Нікіта Ісаєв

Офіцеру було 47 років. Відомо, що він займався роботою з особовим складом Президентського полку Путіна. За попередніми даними, причиною смерті став суїцид – Лотвін повісився.

Твіттер каналу Baza повідомив, що передсмертної записки Лотвін не залишав. До цього дня, за словами дружини, Лотвін мало спав, бо активно готувався до атестації.

В Москве погиб замкомандира Президентского полка ФСО Роман Лотвин. Он совершил самоубийство.



По словам жены, последнее время Лотвин готовился к атестации на работе и часто не спал.



Предсмертной записки он не оставил. pic.twitter.com/mpgM4xywha — baza (@bazabazon) December 7, 2019

Червонопрапорний ордена Жовтневої Революції Президентський полк – це російська військова частина у складі Федеральної служби охорони Російської Федерації.



У частини – специфічні завдання: вона забезпечує охорону Кремля, офіційної резиденції Володимира Путіна, а також організовує безпеку проведення протокольних заходів на вищому державному рівні.