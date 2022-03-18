Повесить тряпку на горсовет – трюк рашистов, – Гайдай

Оккупанты продолжают войну не только на фронте, но и информационную. Теперь они заявили, что полностью захватили Рубежное и Попасную.

Однако это – полная ложь. Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

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Сейчас Бои за Рубежное и Попасную продолжаются. Оккупанты зашли лишь частично в Рубежное, а Попасная – не занята оккупантами. Однако эти города украинские и будут украинскими, заявил Гайдай.

Повесить тряпку на горсовет – трюк рашистов. Ложь на лжи. Не верьте русской пропаганде,

– призвал он.

Он надеется, что в ближайшее время наши защитники разобьют "в хлам" агрессоров не только в этих направлениях.

"Верю, уже скоро мы сообщим, что ВСУ разбили в хлам рашистских подонков, которые стреляют по нашим детям", – подчеркнул Гайдай.

Другие фейки оккупантов

Более того, разговоры Кадырова о Варваровке и 500 "освобожденных" детей, которых якобы украинские военные держали как щит – больная фантазия россиян. Если даже принять во внимание тот факт, что в этом селе есть всего 50 детей, больше опровергать нет смысла.

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