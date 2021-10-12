Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя переговоры лидеров России, Франции и Германии накануне.

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Повестка обеих встреч будет отличаться, – Песков

Песков подчеркнул, что уже после встречи глав министерств иностранных дел, можно будет увидеть "очертания будущего нормандского саммита".

Что касается возможной встречи президентов России и Украины, то повестка дня переговоров будет отличаться от той, что может быть на переговорах "нормандской четверки".

Здесь (у "нормандской четверки" – 24 канал) повестка дня абсолютно понятна, она очерчена минским комплексом мер, вокруг которого ведется работа,

– сказал Песков.

Макрон и Меркель провели переговоры с Путиным и Зеленским

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поочередно провели переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Главы государств обсудили реализацию мероприятий по саммиту в Париже в 2019 году.

Детали Путин, Меркель и Макрон также обсудили подготовку к нормандскому саммиту

Также главы государств договорились о проведении встречи глав МИД стран. В Елисейском дворце говорят, что это может произойти уже в ближайшие недели.